F1, il mistero della RB19: come sarà la nuova monoposto di Milton Keynes? Evoluzione della vettura 2022 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Da domani ne sapremo di più? Forse…Nei fatti, questa vigilia dei test pre-season del Mondiale 2023 di F1 in Bahrain è accompagnata dall'aurea di mistero. Il riferimento è alla scuderia campione in carica, la Red Bull. come anche i sassi sanno, a Milton Keynes hanno pensato bene di sfruttare la presentazione di inizio febbraio a New York non per svelare le forme della nuova RB19, ma per promuovere livrea e nuova collaborazione dal 2026 con la Ford. Ecco che i punti di domanda non mancano sul nuovo progetto, nato dalla mente geniale di Adrian Newey. Stando ad alcune dichiarazioni, si prevede una macchina che seguirà la stessa filosofia costruttiva del modello precedente. Il termine è quindi Evoluzione e non rivoluzione.

