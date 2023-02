F1, Helmut Marko: “Ferrari motore potenziato? Non è vero. La nostra rivale è la Mercedes” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Considerando le infrastrutture a disposizione e la qualità dei piloti, è chiaro che la nostra rivale sia la Mercedes, hanno dimostrato di essere bravi. Per fortuna Russell e Hamilton si toglieranno punti a vicenda”. Lo ha detto il super consulente della Red Bull, Helmut Marko, parlando dei rapporti di forza in vista del prossimo Mondiale di F1, sminuendo invece la Ferrari: “Sembra che a Maranello abbiano risolto i problemi di affidabilità della Power Unit, così la macchina avrà più potenza. Ma i numeri che circolano in merito al guadagno Ferrari non possono essere veri”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Considerando le infrastrutture a disposizione e la qualità dei piloti, è chiaro che lasia la, hanno dimostrato di essere bravi. Per fortuna Russell e Hamilton si toglieranno punti a vicenda”. Lo ha detto il super consulente della Red Bull,, parlando dei rapporti di forza in vista del prossimo Mondiale di F1, sminuendo invece la: “Sembra che a Maranello abbiano risolto i problemi di affidabilità della Power Unit, così la macchina avrà più potenza. Ma i numeri che circolano in merito al guadagnonon possono essere veri”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #F1, Helmut #Marko: '#Ferrari motore potenziato? Non è vero, la nostra rivale è la #Mercedes' - peterkama : F1, Helmut Marko boccia la Ferrari: “Motore potenziato? Non è vero! Mercedes unica rivale” - F1ComeNessuno : L'unica rivale della RedBull é la Mercedes ????? tornano le Barzellette di Helmut Marko credits: @FormulaPassion… - OA_Sport : F1, Helmut Marko scatenato: “Falsi i numeri sul guadagno di potenza della Ferrari, la nostra rivale sarà la Mercede… - Formula1WM : Alla vigilia dei test pre-stagionali in Bahrain, Helmut #Marko ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Krone pe… -