F1 | Helmut Marko boccia la Ferrari | “Motore potenziato? Non è vero! Mercedes unica rivale”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Diretto al punto. Ci si prepara agli ormai imminenti test pre-season di F1, che da domani fino al 25 febbraio andranno a caratterizzare questa settimana dedicata alla conoscenza delle nuove monoposto. Sul circuito di Sakhir, in Bahrain, le scuderie lavoreranno alacremente per sviluppare in termini di prestazione e di affidabilità la propria vettura. Sono tante le attese per il confronto tra Red Bull ee soprattutto per il possibile ritorno in auge di, dopo un 2022 un po’ complicato. Senza troppi peli sulla lingua, il consulente del team anglo-austriaco,, ha espresso i propri pensieri sui temi d’attualità. Nell’intervista concessa al quotidiano Krone,ha prima di tutto inquadrato i valori in pista: “Dobbiamo prendere in considerazione le infrastrutture a disposizione ...