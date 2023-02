F1, Felipe Drugovich sostituirà Lance Stroll in Aston Martin nei test di Sakhir (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dal 23 al 25 febbraio andranno in scena sul circuito di Sakhir, in Bahrain, i test pre-season 2023 di F1. Una tre-giorni importante per le squadre che proveranno varie soluzioni sulle proprio monoposto, dando uno sguardo interessato al cronometro, ma soprattutto tenendo in debito conto dell’affidabilità, aspetto imprescindibile in una stagione così lunga. Annata che non è iniziata sotto una buona stella per Lance Stroll. Il pilota canadese dell’Aston Martin, infatti, sarà costretto a rinunciare alle prove invernali a causa di una caduta in bicicletta avvenuta mentre si allenava in Spagna. Una notizia confermata dalla scuderia britannica. “Ho avuto uno sfortunato incidente mentre mi allenavo sulla mia bici in preparazione per la stagione. Sono determinato a tornare in macchina e sono ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dal 23 al 25 febbraio andranno in scena sul circuito di, in Bahrain, ipre-season 2023 di F1. Una tre-giorni importante per le squadre che proveranno varie soluzioni sulle proprio monoposto, dando uno sguardo interessato al cronometro, ma soprattutto tenendo in debito conto dell’affidabilità, aspetto imprescindibile in una stagione così lunga. Annata che non è iniziata sotto una buona stella per. Il pilota canadese dell’, infatti, sarà costretto a rinunciare alle prove invernali a causa di una caduta in bicicletta avvenuta mentre si allenava in Spagna. Una notizia confermata dalla scuderia britannica. “Ho avuto uno sfortunato incidente mentre mi allenavo sulla mia bici in preparazione per la stagione. Sono determinato a tornare in macchina e sono ...

