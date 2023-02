F1, cosa aspettarsi dai Test di Sakhir? Solo 3 giorni prima del Mondiale, team costretti a scoprire le carte (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sono passati esattamente 95 giorni dal Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Domani, a poco più di 3 mesi giorni di distanza, si torna in pista! Dopo una lunga attesa si torna a fare sul serio. Tutto è pronto, infatti, per fare alzare il sipario sulla attesissima tre-giorni dedicata ai Test pre-stagionali della Formula Uno che si disputeranno fino a sabato 25 febbraio sul tracciato di Sakhir in Bahrein. Laddove vivremo anche l’esordio stagionale nel weekend del 5 marzo, ci attendono tre giornate di capitale importanza in pista. Dopo ore tra simulatori e bachi prova per i motori, ora non si scherza. team e piloti avranno a disposizione 9 ore e 30 minuti al giorno per fare girare le vetture, per cui 28 ore e 30 minuti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sono passati esattamente 95dal Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento deldi Formula Uno 2022. Domani, a poco più di 3 mesidi distanza, si torna in pista! Dopo una lunga attesa si torna a fare sul serio. Tutto è pronto, infatti, per fare alzare il sipario sulla attesissima tre-dedicata aipre-stagionali della Formula Uno che si disputeranno fino a sabato 25 febbraio sul tracciato diin Bahrein. Laddove vivremo anche l’esordio stagionale nel weekend del 5 marzo, ci attendono tre giornate di capitale importanza in pista. Dopo ore tra simulatori e bachi prova per i motori, ora non si scherza.e piloti avranno a disposizione 9 ore e 30 minuti al giorno per fare girare le vetture, per cui 28 ore e 30 minuti ...

