F1 | Aston Martin | Drugovich sostituirà Stroll nei test in Bahrain

Sakhir, 22 feb. - (Adnkronos) - Sarà Felipe Drugovich il secondo pilota dell'Aston Martin in pista nei test pre-stagionali in Bahrain, in programma da domani a sabato sul circuito di Sakhir. Il brasiliano, già pilota di riserva della scuderia e campione in carica della Formula 2, prenderà il posto del canadese Lance Stroll, assente nei test a causa di un incidente in bicicletta. Drugovich guiderà l'AMR23 giovedì mattina, mentre nel pomeriggio toccherà a Fernando Alonso. L'Aston Martin ha comunicato che il programma di venerdì e sabato verrà confermato in un secondo momento. "Guanti messi, andiamo in Bahrain" ha scritto Drugovich sui social.

