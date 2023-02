Evasione fiscale per 90 mld, crediti inesistenti e sequestri: tutti i numeri della Gdf (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ci sono ancora 90 miliardi di Evasione fiscale stimata. Sono stati sequestrati oltre 3,7 miliardi di crediti d’imposta inesistenti, legati ai bonus edilizi, Superbonus incluso, e a quelli energetici. Sono stati sequestrati complessivamente beni immobili e mobili per 9,35 mld di euro. I numeri sono relativi all’azione della Guardia di Finanza, e compongono il quadro delineato dal Comandante generale, Giuseppe Zafarana, nel corso della sua audizione in Commissione Finanze alla Camera. Contrasto Evasione. “Il prioritario, storico compito istituzionale della Gdf rimane il contrasto all’Evasione fiscale. Negli ultimi anni, per effetto di specifici provvedimenti normativi, di calibrate ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ci sono ancora 90 miliardi distimata. Sono stati sequestrati oltre 3,7 miliardi did’imposta, legati ai bonus edilizi, Superbonus incluso, e a quelli energetici. Sono stati sequestrati complessivamente beni immobili e mobili per 9,35 mld di euro. Isono relativi all’azioneGuardia di Finanza, e compongono il quadro delineato dal Comandante generale, Giuseppe Zafarana, nel corsosua audizione in Commissione Finanze alla Camera. Contrasto. “Il prioritario, storico compito istituzionaleGdf rimane il contrasto all’. Negli ultimi anni, per effetto di specifici provvedimenti normativi, di calibrate ...

