Eurovision Song Contest 2023 | ecco chi condurrà

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Hannah Waddingham Prende forma la prossima edizione dell’, che andrà in scena a Liverpool martedì 9 e giovedì 11 maggiocon le semifinali, per poi dare spazio alla finalissima di sabato 13 maggio. Nelle scorse ore è stato reso noto il quartetto di conduttori, composto dall’attrice Hannah Waddingham, dallo storico commentatore dell’evento sulla BBC Graham Norton, e dalle cantanti Alesha Dixon e Julia Sanina. La Waddingham è nota al grande pubblico delle serie tv per il ruolo di Rebecca Welton in Ted Lasso, la celebre produzione di Apple TV. La Dixon nasce come cantante ma poi si è concentrata sulla tv al punto che attualmente figura tra i giudici di Australia’s Got Talent. Alla Sanina, frontwoman della band ucraina The Hardkiss, spetterà il compito di rappresentare ...

68 dischi di platino, oltre 1.8 miliardi di stream audio/video e 9 tour live, Marco Mengoni si prepara nel frattempo a rappresentare l'Italia per la seconda volta all'Contest che si ...

Voyager will be representing Australia at this year's Eurovision Song Contest – listen to their submission, Promise, which Danny Estrin says is "made for the Eurovision stage".