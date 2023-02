Europei Under 17: alla prima giornata l’Italia a medaglia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sono in corso di svolgimenti i Campionati Europei Under 17 e Under 20 di scena a Tallinn presso il Tallink Tennis Centre. Andata in archivio la prima giornata di gare che ha visto impegnati fiorettiste e spadisti entrambi per la categoria Under 17. Per il fioretto femminile di categoria il CT Cerioni ha convocato: Mariavittoria Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sono in corso di svolgimenti i Campionati17 e20 di scena a Tallinn presso il Tallink Tennis Centre. Andata in archivio ladi gare che ha visto impegnati fiorettiste e spadisti entrambi per la categoria17. Per il fioretto femminile di categoria il CT Cerioni ha convocato: Mariavittoria Questo articolo è stato pubblicatoSportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimonVenturini : ???? Grande Greta, medaglia d'argento agli Europei! Una stupenda notizia da #Tallinn, dove la campionessa veneziana… - veneziatoday : Fioretto, la veneziana Greta Collini è argento europeo under 17 - infoitsport : Scherma, Europei Cadetti e Giovani 2023: l'Italia comincia con due ori e un argento nella categoria Under 17 - LRiabitare : RT @ocpg_unisa: #Concorso| L' IRSE Studi Europei FVG bandisce la 46^ edizione del 'Concorso Internazionale Europe&Youth 2023, Time to chan… - ocpg_unisa : #Concorso| L' IRSE Studi Europei FVG bandisce la 46^ edizione del 'Concorso Internazionale Europe&Youth 2023, Time… -