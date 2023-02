Europa, Occidente, America. Rotondi svela le coordinate del governo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “L’Italia ha fatto benissimo a collocarsi con chiarezza dalla parte dell’Occidente e della sua cultura, prima che delle scelte politiche occidentali. E naturalmente la filiera è Europa, Occidente, America”. Quindi le coordinate di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, “sono esattamente quelle della migliore Democrazia Cristiana”. Lo dice a Formiche.net il deputato Gianfranco Rotondi, tra i primi lo scorso anno a schierarsi dalla parte dell’attuale premier, che in questa conversazione fa un bilancio non solo del viaggio a Kyiv ma dell’insieme delle scelte fin qui attuate dal governo. Che cosa significa il riferimento al Risorgimento fatto da Meloni a proposito dell’Ucraina? Si tratta di un richiamo alle radici di questo Paese e anche alle lotte che l’Italia ha fatto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “L’Italia ha fatto benissimo a collocarsi con chiarezza dalla parte dell’e della sua cultura, prima che delle scelte politiche occidentali. E naturalmente la filiera è”. Quindi ledi Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, “sono esattamente quelle della migliore Democrazia Cristiana”. Lo dice a Formiche.net il deputato Gianfranco, tra i primi lo scorso anno a schierarsi dalla parte dell’attuale premier, che in questa conversazione fa un bilancio non solo del viaggio a Kyiv ma dell’insieme delle scelte fin qui attuate dal. Che cosa significa il riferimento al Risorgimento fatto da Meloni a proposito dell’Ucraina? Si tratta di un richiamo alle radici di questo Paese e anche alle lotte che l’Italia ha fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : .@forza_italia è da sempre schierata a favore dell’indipendenza dell’Ucraina,dalla parte dell’Europa,della NATO e d… - Don_Lazzara : Il 15 febbraio 1944 (proprio oggi sono 79 anni), da quando l'Abbazia di #Montecassino, fondata da #SanBenedetto pad… - Anto09452 : RT @itsmeback_: Orban: “se fornisci ARMI, addestri soldati e finanzi lo Stato,sei IN GUERRA e la alimenti Le SANZIONI erano per la Russia m… - ACCNetworking : RT @itsmeback_: Orban: “se fornisci ARMI, addestri soldati e finanzi lo Stato,sei IN GUERRA e la alimenti Le SANZIONI erano per la Russia m… - marialetiziama9 : RT @itsmeback_: Orban: “se fornisci ARMI, addestri soldati e finanzi lo Stato,sei IN GUERRA e la alimenti Le SANZIONI erano per la Russia m… -