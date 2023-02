Europa League, il Nantes provoca la Juve: “Ridicola se perde con noi” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Se la Juve perde contro di noi è una cosa Ridicola”. Antoine Kombouaré, allenatore del Nantes, sposta la pressione sulla Juventus alla vigilia del ritorno dei playoff di Europa League. All’andata, la formazione francese è uscita dal campo della Juve con un prezioso 1-1. “Ci siamo guadagnati il ??diritto di sognare ma sappiamo che il difficile arriva adesso. Mi aspetto una partita molto complicata, ma la squadra è serena e preparata. Possiamo farcela. Non dico che ce la faremo, ma abbiamo la possibilità di qualificarci. Capisco l’entusiasmo dei tifosi, ma è importante che la squadra lavori con tranquillità. E’ una grande partita, una gara molto importante ma soprattutto per la Juve. Se perde contro di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Se lacontro di noi è una cosa”. Antoine Kombouaré, allenatore del, sposta la pressione sullantus alla vigilia del ritorno dei playoff di. All’andata, la formazione francese è uscita dal campo dellacon un prezioso 1-1. “Ci siamo guadagnati il ??diritto di sognare ma sappiamo che il difficile arriva adesso. Mi aspetto una partita molto complicata, ma la squadra è serena e preparata. Possiamo farcela. Non dico che ce la faremo, ma abbiamo la possibilità di qualificarci. Capisco l’entusiasmo dei tifosi, ma è importante che la squadra lavori con tranquillità. E’ una grande partita, una gara molto importante ma soprattutto per la. Secontro di ...

