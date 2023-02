Europa League 2022/2023, probabili formazioni: ritorno degli spareggi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Analizziamo insieme le probabili formazioni delle squadre che si affronteranno nel ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023. Ecco le probabili formazioni di tutte le partite che verranno disputate nel ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023. Europa League 2022/2023: probabili formazioni DEL ritorno degli spareggi DEL 23 FEBBRAIO Nantes – Juventus: 23 febbraio 2023 ore 18:45 NANTES (4-2-3-1): ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Analizziamo insieme ledelle squadre che si affronteranno neldi. Ecco ledi tutte le partite che verranno disputate neldiDELDEL 23 FEBBRAIO Nantes – Juventus: 23 febbraioore 18:45 NANTES (4-2-3-1): ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : L'allenatore del #Nantes #Kombouarè in conferenza: 'Se la #Juventus perde contro di noi è ridicola' - juventusfc : ?? I convocati per l'Europa League ?? #NANJUV #UEL - gippu1 : Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic… - GKaimano : RT @amojuve: L’ultima della Juventus in terra francese in Europa League… Quella volta si vinse anche grazie al 12esimo uomo in campo ??????… - LordGalurd : RT @juventusfc: ?? I convocati per l'Europa League ?? #NANJUV #UEL -