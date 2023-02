Ettore Sottsass La Parola

Nelle sue pagine vengono pubblicati in esclusiva alcuni progetti dimenticati di architetti famosi, come la casa di Arnaldo Pomodoro disegnata daJr., recentemente fotografata dalla ...Per quanti non hanno ancora visto in Triennale a Milano (ma vale anche per chi già la conosce) l'installazione permanente Casa Lana " l'appartamento creato danegli anni 60 per il suo tipografo di fiducia " una buona scusa per decidersi a visitarla è la nuova mostra allestita nella vasta sala dove la Casa è ricostruita. Dopo Struttura e ...