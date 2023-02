Esplodono i pronto soccorso | mille pazienti in attesa

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Anche neisi è vissuto ieri un martedì talmente «grasso» che le astanterie già scoppiavano per il sovraffollamento sin dalle 11, con il record di ben 1.107ammassati nelle sale indi ricovero: 97 all'Umberto I, 91 al Gemelli, 70 al Sant'Andrea e 68 sia al Pertini che al San Camillo. E per molte ore sono rimasti a quattro cifre i bollettini degli stazionanti in barella, sulle lettighe e nei letti dei 50 Ps del Lazio: 1.034 alle 13 e 30 etondi tre ore più tardi. Con le sfilate non dei carri allegorici, ma dei mezzi di«sequestrati» nei parcheggi indella restituzione delle barelle. «Oltre cinquanta ambulanze ferme a causa del blocco -barella e numerosi soccorsi indi essere gestiti dalla ...