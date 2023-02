Esercito e droni in Sardegna contro invasione di cavallette (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Il vertice di oggi sarà l'occasione per programmare un intervento che debelli le cavallette nel centro Sardegna, un'emergenza sociale ed economica che dal 2017 mette in ginocchio coltivatori e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Il vertice di oggi sarà l'occasione per programmare un intervento che debelli lenel centro, un'emergenza sociale ed economica che dal 2017 mette in ginocchio coltivatori e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ticinonline : Il capo dell'esercito Thomas Süssli ha confermato che se ne sta discutendo, ma il dibattito si preannuncia infuocat… - TommasoStirpe : @NewsBattaglie Tutto questo senza economia pianificata a quanto sembra. Possibile ma difficile anche perché le scor… - venis_77 : @LiKytai8 @Mov5Stelle Sono stati i comuni ad usare i droni. L'esercito chiamato dallo Stato è intervenuto e purtrop… - LiKytai8 : @venis_77 @Mov5Stelle il nazista conte ha esercito droni elicotteri a controllare che non uscissimo di casa NON LI… - magicaGrmente22 : ... Quindi, sommando questi elementi, possiamo vedere che in future escalation, la Russia impiegherà probabilmente… -