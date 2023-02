Esce di prigione e commette tredici rapine in farmacia in 18 giorni: bottino di circa 10mila euro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Polizia di Stato di Milano ha proceduto al fermo di un cittadino italiano di 47 anni indiziato di rapina aggravata, in quanto ritenuto responsabile di 11 rapine consumate e di 2 tentate ai danni di farmacie presenti sul territorio milanese, con un bottino complessivo di circa euro 10mila euro. Negli ultimi venti giorni sono state commesse 13 rapine ai danni di farmacie da parte di un uomo, descritto come un quarantenne alto circa 170 cm, dalla carnagione scura, verosimilmente armato di coltello che entrava all’interno dei negozi con il viso coperto: si recava alla cassa e, dopo aver minacciato i dipendenti, prelevava l’incasso prima di allontanarsi a piedi. Durante alcune rapine, l’uomo metteva le mani in tasca ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Polizia di Stato di Milano ha proceduto al fermo di un cittadino italiano di 47 anni indiziato di rapina aggravata, in quanto ritenuto responsabile di 11consumate e di 2 tentate ai danni di farmacie presenti sul territorio milanese, con uncomplessivo di. Negli ultimi ventisono state commesse 13ai danni di farmacie da parte di un uomo, descritto come un quarantenne alto170 cm, dalla carnagione scura, verosimilmente armato di coltello che entrava all’interno dei negozi con il viso coperto: si recava alla cassa e, dopo aver minacciato i dipendenti, prelevava l’incasso prima di allontanarsi a piedi. Durante alcune, l’uomo metteva le mani in tasca ...

