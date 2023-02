Enitracht-Napoli 0-2 | a breve Spalletti in conferenza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MundoNapoli : Cds: “Svelato da Lisbona in anteprima l’arbitro di Enitracht-Napoli: ecco di chi si tratta” -

L'allenatore Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte. "Secondo me ilpuò vincere lo scudetto al 95%. Per la Champions, è difficile trovare una tedesca che giochi male e l'è una squadra rognosa. Importante sarà vincere con Cremonese e Sassuolo per ...L'allenatore Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte. "Secondo me ilpuò vincere lo scudetto al 95%. Per la Champions, è difficile trovare una tedesca che giochi male e l'è una squadra rognosa. Importante sarà vincere con Cremonese e Sassuolo per ...

Champions League, Eintracht - Napoli 0-2: Osimhen e Di Lorenzo affondano la corazzata tedesca RaiNews

Eintracht Francoforte-Napoli 0-2, gol e highlights: segnano Osimhen e Di Lorenzo Sky Sport

Champions League, il Napoli batte 2-0 l'Eintracht Francoforte. HIGHLIGHTS Sky Tg24

Kolo Muani, chi è l'anti Osimhen di Eintracht-Napoli: un clamoroso errore continua a perseguitarlo Corriere dello Sport

Eintracht-Napoli, chi è Kolo Muani: l'attaccante francese trasformato ... Fanpage.it

Di Salvatore Riggio Il Napoli di Spalletti a Francoforte a cacca degli storici quarti. Ad Anfield Road la riedizione della finale di Champions League 2022. Il Liverpool contro il Real di Ancelotti (An ...FRANCOFORTE (Germania) - Anche dopo il 2-0 del Napoli in trasferta sul campo dell'Eintracht Francoforte, Luciano Spalletti cerca di tenere tutti con i piedi per terra: "La prestazione mi soddisfa ...