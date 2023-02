Empoli Vs Napoli: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I partenopei vogliono consolidare l’ampio margine in classifica, mentre i toscani vogliono tornare alla vittoria dopo quattro gare. Empoli Vs Napoli si giocherà sabato 25 febbraio 2023 alle ore 18 presso lo stadio Castellani. Empoli Vs Napoli: LE probabili formazioni Il tecnico dei toscani, Zanetti, dovrà rinunciare agli squalificati Bandinelli e Akpa Akpro. Sarà sempre 4-3-1-2 con Vicario a difesa dei pali, e retroguardia composta da Ebuehei, Ismajili, Luperto e Parisi. A centrocampo, Haas, Marin ed Henderson. In avanti, Baldanzi in appoggio alle due punte Caputo e Satriano. Niente turnover per Spaletti che punterà forte sull’undici titolare: Meret in porta, Di Lorenzo, Rrhami, Kim e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I partenopei vogliono consolidare l’ampio margine in classifica, mentre i toscani vogliono tornare alla vittoria dopo quattro gare.Vssi giocherà sabato 25 febbraio 2023 alle ore 18 presso lo stadio Castellani.Vs: LEIl tecnico dei toscani, Zanetti, dovrà rinunciare agli squalificati Bandinelli e Akpa Akpro. Sarà sempre 4-3-1-2 con Vicario a difesa dei pali, e retroguardia composta da Ebuehei, Ismajili, Luperto e Parisi. A centrocampo, Haas, Marin ed Henderson. In avanti, Baldanzi in appoggio alle due punte Caputo e Satriano. Niente turnover per Spaletti che punterà forte sull’undici titolare: Meret in porta, Di Lorenzo, Rrhami, Kim e ...

