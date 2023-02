Emmanuele Catananzi travolto e ucciso sul marciapiede a Tor Bella Monaca | 18enne senza patente indagato per omicidio

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) È statoda un suv della Bmw mentre si trovava sule stava parlando con la sua fidanzata. Ora per la morte del 29enneCleber, il giovane di origini brasiliane ma proveniente dalla Calabria, gli investigatori hanno deciso di iscrivere nel registro degli indagati anche unche ritengono potesse essere alla guida dell’auto. Gli investigatori hanno iscritto ilnel registro degli indagati Nonostante la mamma del giovane si sia assunta la responsabilità di quanto successo, gli investigatori hanno motivo di credere che ci fosse proprio ilalla guida della macchina che ha provocato l’incidente nel quale è morto il 29enne e lo hanno iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di ...

C'è più di un sospetto che alla guida del suv che ha travolto e uccisoCleberci fosse il figlio 18enne della donna che si è assunta la responsabilità. Ecco perché la procura di Roma da ieri ha iscritto nel registro degli indagati anche il giovane con ...Travolto da un suv a Tor Bella Monaca La tragedia in cui ha perso la vitaè avvenuta lo scorso 9 febbraio in via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca. Erano da poco passate le 14:...

C'è più di un sospetto che alla guida del suv che ha travolto e ucciso Emmanuele Cleber Catananzi ci fosse il figlio 18enne della donna che si è assunta ...