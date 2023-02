Elodie (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Reduce dal Festival di Sanremo, la popostar è stata intervista su Rtl 102.5. La relazione con il pilota Andrea Iannone è sempre più seria e lei si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni romanticissime. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Reduce dal Festival di Sanremo, la popostar è stata intervista su Rtl 102.5. La relazione con il pilota Andrea Iannone è sempre più seria e lei si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni romanticissime. L'articolo proviene da DireDonna.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobyNinAX : Stanotte ho sognato di essere BFF con @Elodiedipa e se lei vuole, io lo sarò. Ciao Elodie, siamo coetanee, se vuoi… - itboyandre1 : Buongiorno a tutti ma soprattutto a elodie che sbrocca a un tizio in aeroporto perché diceva cazzate su di lei - FraDowneyBlunt : @francescocosta che cita elodie è il buongiorno che meritavo e il crossover di cui non sapevamo di aver bisogno #morning - ave_ntus : @algaritmica @Sara2211___ @SpotifyItaly Lei in cinque ha prodotto più delle altre in 10, stessa cosa per Elodie - blancoparadiso : boh raga apocalisse è mille volte di strobo, io elodie la capisco -