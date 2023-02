Elena Sofia Ricci su Gabriele Anagni: ‘Quale fidanzato, potrebbe essere mio figlio’ (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È una nota attrice italiana Elena Sofia Ricci e, nell’ultimo periodo, si è vociferato di una sua presunta relazione con Gabriele Anagni. Una indiscrezione sulla quale è la stessa attrice di Fiori sopra l’inferno a fare chiarezza con un video su Instagram nel quale smentisce di avere una relazione sentimentale con il giovane attore. Sarà stata forse la complicità nata tra i due sul set, l’intesa professionale, a dar adito alle chiacchiere. Simpatia e intesa professionale con un giovane collega è stata travisata Avere simpatia e trovare la complicità con un collega non significa necessariamente avere una storia d’amore, anche perché Gabriele Anagni ha soli 31 anni. Ha iniziato il suo percorso professionale con Un Medico in famiglia ed ha proseguito con Un posto al sole e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È una nota attrice italianae, nell’ultimo periodo, si è vociferato di una sua presunta relazione con. Una indiscrezione sulla quale è la stessa attrice di Fiori sopra l’inferno a fare chiarezza con un video su Instagram nel quale smentisce di avere una relazione sentimentale con il giovane attore. Sarà stata forse la complicità nata tra i due sul set, l’intesa professionale, a dar adito alle chiacchiere. Simpatia e intesa professionale con un giovane collega è stata travisata Avere simpatia e trovare la complicità con un collega non significa necessariamente avere una storia d’amore, anche perchéha soli 31 anni. Ha iniziato il suo percorso professionale con Un Medico in famiglia ed ha proseguito con Un posto al sole e ...

