Elena Sofia Ricci su Gabriele Anagni: «Innamorati? È come un figlio per me» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'attrice mette le cose in chiaro sul gossip che l'ha vista protagonista nell'ultimo periodo, e precisa: «Non si gioca così con le persone senza fondamento» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'attrice mette le cose in chiaro sul gossip che l'ha vista protagonista nell'ultimo periodo, e precisa: «Non si gioca così con le persone senza fondamento»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Elena Sofia Ricci smentisce il flirt con Gabriele Agnani: “Non si può giocare così con le persone un fake senza pre… - CorriereCitta : Elena Sofia Ricci su Gabriele Anagni: ‘Quale fidanzato, potrebbe essere mio figlio’ - MirkoLB88 : @FedeFeee La Chillemi non la considerano come Bova e non può essere allo stesso livello per questione di esperienza… - FQMagazineit : Elena Sofia Ricci smentisce il flirt con Gabriele Agnani: “Non si può giocare così con le persone, un fake senza pr… - Shakeel25006566 : Elena Sofia Ricci arrabbiata per la notizia della relazione con il giovane collega: ''E’ molto grave, pensate alle… -