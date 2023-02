Elena Sofia Ricci smentisce il flirt con Gabriele Agnani: “Non si può giocare così con le persone, un fake senza precedenti” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Solamente qualche giorno fa girava la voce riguardo ad un presunto flirt tra l’attrice di successo Elena Sofia Ricci ed un suo collega Gabriele Agnani (29 anni più giovane di lei). Una notizia data da Oggi e riportata da varie pagine online ma che nella giornata di ieri è stata smentita proprio dall’attrice. “Eccoci qua siamo a Stradella, un teatro meraviglioso nella provincia di Pavia”: inizia così il video postato dalla Ricci sul suo profilo Instagram. “Io qua ho un po’ di colleghi tra cui ho Gabri”. Poi, dirigendosi verso quello che è stato definito il suo presunto fidanzato, chiede: “Ti sembra una cosa normale che devo venire a sapere dal web che noi abbiamo una storia?”. Una domanda alla quale Agnani risponde: “È incredibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Solamente qualche giorno fa girava la voce riguardo ad un presuntotra l’attrice di successoed un suo collega(29 anni più giovane di lei). Una notizia data da Oggi e riportata da varie pagine online ma che nella giornata di ieri è stata smentita proprio dall’attrice. “Eccoci qua siamo a Stradella, un teatro meraviglioso nella provincia di Pavia”: iniziail video postato dallasul suo profilo Instagram. “Io qua ho un po’ di colleghi tra cui ho Gabri”. Poi, dirigendosi verso quello che è stato definito il suo presunto fidanzato, chiede: “Ti sembra una cosa normale che devo venire a sapere dal web che noi abbiamo una storia?”. Una domanda alla qualerisponde: “È incredibile ...

