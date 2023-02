Elena Sofia Ricci rompe il silenzio su Instagram: la verità sul presunto flirt (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È molto raro che Elena Sofia Ricci prenda la parola sui social, ma stavolta è stata un’azione necessaria. Si è parlato a lungo dell’amicizia speciale tra l’attrice e il giovane collega Gabriele Anagni, rapporto che le avrebbe permesso – a detta di alcuni – di superare il difficile momento legato alla separazione dal marito Stefano Mainetti, peraltro mai confermata né smentita. La protagonista di Fiori sopra l’inferno ci ha tenuto a far chiarezza, condividendo su Instagram un video dal piglio certamente ironico, ma che non nasconde l’amarezza per la facilità con cui le fake news trovano terreno fertile sul web. Elena Sofia Ricci ironizza sul flirt con Gabriele Anagni Sullo sfondo il bellissimo teatro di Stradella, in provincia di Pavia. E in primo piano ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È molto raro cheprenda la parola sui social, ma stavolta è stata un’azione necessaria. Si è parlato a lungo dell’amicizia speciale tra l’attrice e il giovane collega Gabriele Anagni, rapporto che le avrebbe permesso – a detta di alcuni – di superare il difficile momento legato alla separazione dal marito Stefano Mainetti, peraltro mai confermata né smentita. La protagonista di Fiori sopra l’inferno ci ha tenuto a far chiarezza, condividendo suun video dal piglio certamente ironico, ma che non nasconde l’amarezza per la facilità con cui le fake news trovano terreno fertile sul web.ironizza sulcon Gabriele Anagni Sullo sfondo il bellissimo teatro di Stradella, in provincia di Pavia. E in primo piano ...

