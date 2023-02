Elena Sofia Ricci, la verità sul giovane Gabriele: "Nessuna relazione, ha l'età delle mie figlie" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Ti pare normale che io devo scoprire dal web che abbiamo una relazione? Incredibile". Così Elena Sofia Ricci smentisce i rumors che la vogliono alle prese con un Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Ti pare normale che io devo scoprire dal web che abbiamo una? Incredibile". Cosìsmentisce i rumors che la vogliono alle prese con un

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Elena Sofia Ricci smentisce la storia con Gabriele Anagni:'Potrebbe essere mio figlio' - oggisettimanale : #ElenaSofiaRicci smentisce così il flirt con #GabrieleAnagni. ?? - Luca91126252 : #CheDioCiAiuti7 che scivola per la prima volta e per un soffio sotto i 4 milioni pur mantenendo un buon 20% di shar… - infoitcultura : Elena Sofia Ricci dopo il divorzio ritrova il sorriso con un giovane collega? - infoitcultura : Elena Sofia Ricci smentisce la presunta relazione con Gabriele Anagni: «È come un figlio per me» -