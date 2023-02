El Niño e La Niña diventano sempre più forti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) - I fenomeni meteorologici di El Niño e La Niña - che diventano sempre più potenti a causa del riscaldamento globale - potrebbero accelerare lo scioglimento irreversibile della calotta antartica e quindi l'aumento del livello del mare. E' quanto emerge da uno studio condotto da CSIRO, che ha rivelato come gli eventi estremi causati da El Niño e La Niña diventeranno più frequenti con il riscaldamento del pianeta. Il rischio è quindi un mondo in cui siccità, mancanza di pioggia e inondazioni estreme saranno sempre più frequenti. Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) - I fenomeni meteorologici di Ele La- chepiù potenti a causa del riscaldamento globale - potrebbero accelerare lo scioglimento irreversibile della calotta antartica e quindi l'aumento del livello del mare. E' quanto emerge da uno studio condotto da CSIRO, che ha rivelato come gli eventi estremi causati da Ele Ladiventeranno più frequenti con il riscaldamento del pianeta. Il rischio è quindi un mondo in cui siccità, mancanza di pioggia e inondazioni estreme sarannopiù frequenti.

