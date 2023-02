Eintracht-Napoli, Zielinski: “Con Spalletti possiamo toglierci qualche soddisfazione” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel corso del post partita del match valido per gli ottavi di finale d’andata di Champions League, con il Napoli che ha battuto per 0 a 2 l’Eintracht Francoforte, a commentare la partita è stato Piotr Zielinski ai microfoni di Mediaset: “Abbiamo fatto il nostro gioco, loro erano molto dietro e ci lasciavano spazio per entrare con i nostri difensori. I primi 20 minuti non è stato semplice, poi abbiamo controllato. Con Spalletti potremmo toglierci qualche soddisfazioni, stiamo facendo cose eccezionali, possiamo fare benissimo”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel corso del post partita del match valido per gli ottavi di finale d’andata di Champions League, con ilche ha battuto per 0 a 2 l’Francoforte, a commentare la partita è stato Piotrai microfoni di Mediaset: “Abbiamo fatto il nostro gioco, loro erano molto dietro e ci lasciavano spazio per entrare con i nostri difensori. I primi 20 minuti non è stato semplice, poi abbiamo controllato. Conpotremmosoddisfazioni, stiamo facendo cose eccezionali,fare benissimo”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ??????? ?????????????????? ??????? Eintracht Francoforte-Napoli martedì dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUCL… - ZZiliani : Buona squadra l’Eintracht, ma stasera col #Napoli è andata a scuola di calcio: e il rosso a Kolo Muani non c’entra.… - gippu1 : Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic… - DiMarzio : #ChampionsLeague | Le parole di Zielinski dopo la vittoria del #Napoli in casa dell'#Eintracht - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Ziliani: 'Buona squadra l’Eintracht, ma col Napoli è andata a scuola di calcio' -