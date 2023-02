Eintracht-Napoli, più di 4 milioni di spettatori in chiaro su Canale 5 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Calcio e Finanza pubblica i dati degli ascolti della partita di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte, trasmessa in esclusiva in chiaro su Canale 5: gli spettatori che si sono raccolti davanti alla tv sono stati 4.295.000, con uno share del 20,3%. Per la precisione: nel primo tempo 4.673.000 spettatori e il 21.1% di share, nel secondo tempo 3.948.000 spettatori e il 19.4% di share e nel pre e post gara nel complesso 3.273.000 spettatori e 15.3% di share. Eintracht Francoforte-Napoli si piazza così al quinto posto nella classifica delle partite più viste in stagione. Il primato appartiene a PSG-Juventus, unica gara ad aver superato il muro dei 5 milioni di spettatori e del ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Calcio e Finanza pubblica i dati degli ascolti della partita di Champions League traFrancoforte, trasmessa in esclusiva insu5: gliche si sono raccolti davanti alla tv sono stati 4.295.000, con uno share del 20,3%. Per la precisione: nel primo tempo 4.673.000e il 21.1% di share, nel secondo tempo 3.948.000e il 19.4% di share e nel pre e post gara nel complesso 3.273.000e 15.3% di share.Francoforte-si piazza così al quinto posto nella classifica delle partite più viste in stagione. Il primato appartiene a PSG-Juventus, unica gara ad aver superato il muro dei 5die del ...

