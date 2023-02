Eintracht-Napoli, Lozano: “Una delle partite più belle da quando sono qui ma non è chiusa” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel corso del post partita del match valido per gli ottavi di finale d’andata di Champions League tra il Francoforte e il Napoli, vinto dagli azzurri per 0 a 2, a commentare la partita ai microfoni di Sky Sport è stato Hirving Lozano: “Abbiamo fatto un grande lavoro contro una squadra forte anche se all’inizio è stata complicata: abbiamo fatto una bella partita. Devo lavorare tantissimo, tutti insieme possiamo continuare su una strada bellissima. Non so dove possiamo arrivare in Champions, vediamo partita contro partita ma la squadra è forte”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel corso del post partita del match valido per gli ottavi di finale d’andata di Champions League tra il Francoforte e il, vinto dagli azzurri per 0 a 2, a commentare la partita ai microfoni di Sky Sport è stato Hirving: “Abbiamo fatto un grande lavoro contro una squadra forte anche se all’inizio è stata complicata: abbiamo fatto una bella partita. Devo lavorare tantissimo, tutti insieme possiamo continuare su una strada bellissima. Non so dove possiamo arrivare in Champions, vediamo partita contro partita ma la squadra è forte”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

