Eintracht-Napoli, le pagelle (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Napoli parte sornione ma alla lunga dimostra tutta la sua superiorità nei confronti di un Eintracht attento, volenteroso ma non molto altro. Prestazione scintillante di tutto il centrocampo partenopeo e dei soliti Osimhen e Lozano Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilparte sornione ma alla lunga dimostra tutta la sua superiorità nei confronti di unattento, volenteroso ma non molto altro. Prestazione scintillante di tutto il centrocampo partenopeo e dei soliti Osimhen e Lozano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ??????? ?????????????????? ??????? Eintracht Francoforte-Napoli martedì dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUCL… - gippu1 : Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic… - ZZiliani : Buona squadra l’Eintracht, ma stasera col #Napoli è andata a scuola di calcio: e il rosso a Kolo Muani non c’entra.… - gazzettaparma : Champions, il Napoli sbaraglia l'Eintracht Francoforte a casa sua (2-0) - Mestanaccount1 : RT @scottotweet: Il #Napoli detta legge anche in #Champions. Sgretola l'#Eintracht tutto in difesa e lo devasta con la forza di #Osimhen e… -