Eintracht-Napoli, l’analisi di Marchegiani: “Volevano limitare Kvaratskhelia e Lozano ha sfondato” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’ex portiere della Lazio Luca Marchegiani, che ha svolto il ruolo di commentatore tecnico di Sky Sport per la partita di Champions League tra Eintracht Francoforte e Napoli, vinta dagli azzurri per 0-2 grazie alle reti di Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo, ha analizzato così la gara ai microfoni dell’emittente satellitare: “L’Eintracht ha preparato la partita cercando di limitare Kvaratskhelia, ma il Napoli li ha sfondati con Lozano. Il Napoli è questo, ha diverse soluzioni tattiche, ci crede, ha la mentalità giusta. Anche nei primi 20? non è riuscito ad essere efficace ma ha sempre avuto la gestione del gioco“. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’ex portiere della Lazio Luca, che ha svolto il ruolo di commentatore tecnico di Sky Sport per la partita di Champions League traFrancoforte e, vinta dagli azzurri per 0-2 grazie alle reti di Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo, ha analizzato così la gara ai microfoni dell’emittente satellitare: “L’ha preparato la partita cercando di, ma illi ha sfondati con. Ilè questo, ha diverse soluzioni tattiche, ci crede, ha la mentalità giusta. Anche nei primi 20? non è riuscito ad essere efficace ma ha sempre avuto la gestione del gioco“. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

