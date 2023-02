Eintracht-Napoli, Di Lorenzo: “Potevamo fare di più, sogniamo i quarti in Champions” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel corso del post partita degli ottavi di finale d’andata di Champions League tra Eintracht Francoforte e Napoli, a commentare il match ai microfoni di Sky Sport, è stato il capitano degli azzurri Giovanni Di Lorenzo: “Dovevamo fare di più del 2 a 0, qualche occasione dovevamo sfruttarla meglio ma siamo contenti della vittoria in un campo difficile. Sapevamo che sarebbe stata difficile, soprattutto l’inizio che restavano chiusi dietro: abbiamo fatto una bella vittoria. Mi è già capitato di segnare in Champions, sono contento per la squadra. Quest’anno sappiamo di avere una grande occasione: ogni partita è come una finale”. Leggi anche: Eintracht Francoforte-Napoli, Buso: “In Germania ambiente difficile, ma gli azzurri possono ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel corso del post partita degli ottavi di finale d’andata diLeague traFrancoforte e, a commentare il match ai microfoni di Sky Sport, è stato il capitano degli azzurri Giovanni Di: “Dovevamodi più del 2 a 0, qualche occasione dovevamo sfruttarla meglio ma siamo contenti della vittoria in un campo difficile. Sapevamo che sarebbe stata difficile, soprattutto l’inizio che restavano chiusi dietro: abbiamo fatto una bella vittoria. Mi è già capitato di segnare in, sono contento per la squadra. Quest’anno sappiamo di avere una grande occasione: ogni partita è come una finale”. Leggi anche:Francoforte-, Buso: “In Germania ambiente difficile, ma gli azzurri possono ...

