Eintracht-Napoli | 36 persone arrestate e poi rilasciate dopo gli scontri a Francoforte

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) È di 36e poiil bilancio finale degliavvenuti prima e durante la sfida di Champions League tra. Si registrano anche lievi feriti, comunica un portavoce della polizia locale, il quale afferma come la maggior parte dellecoinvolte sia riuscita comunque a fuggire senza essere presa dalle forze dell’ordine. I tifosi tedeschi hanno lanciato pietre e bottiglie contro le auto italiane, maessere intervenuta la polizia ha trovato “attrezzi da percussione e articoli pirotecnici” anche nelle auto dei tifosi del. SportFace.

Eintracht-Napoli 0-2: gol di Osimhen e Di Lorenzo| Risultato finale Champions La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) - Il Napoli vince 2-0 sul campo dell'Eintracht Francoforte nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Alla squadra di Spalletti bastano le reti di Osimhen al 40' e di Di ..."Vittoria dominante" (Daily Mail), "Napoli imperiale" (L'Equipe in prima pagina). Il Napoli che batte 2-0 l'Eintracht ...