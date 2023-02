Eintracht-Napoli 0-2 | pagelle Lucio in the sky with Frankforte Anguissa

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ledi0-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Questo, Ilaria, ha la forza espansiva, ineluttabile di un Impero: la resistenza barbarica degli autoctoni dura un quarto d’ora appena e la conquista del nord teutonico – dopo l’isola albionica e la provincia nederlandese – è un’altra stella di questa stagione. E il giovane Meret, a cose fatte, è stato senza pensieri – 6 Una sola parata all’81’ e nemmeno devastante. Però tu pensa quanto deve essere difficile restare vigili durante una partita in cui nulla ti impensierisce davvero, Fabrizio! – 6 DI LORENZO. Laddove c’è l’uosemo del gol non c’è solo Osimhen, stasera, ma anche l’Euroappuntato che entra in tutte le azioni decisive. E alla fine segna la sua seconda rete in Champions, addirittura col sinistro – 7,5 Hai detto tutto ...