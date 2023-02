Eintracht-Napoli 0-2 | Osimhen e Di Lorenzo | la grande bellezza c' è anche in Europa

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) The Great Beauty, perché quando giochi in Champions ladiventa internazionale e perché no,questa è da Oscar.Ildi Francoforte (0-2) si conferma...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ??????? ?????????????????? ??????? Eintracht Francoforte-Napoli martedì dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUCL… - gippu1 : Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic… - ZZiliani : Buona squadra l’Eintracht, ma stasera col #Napoli è andata a scuola di calcio: e il rosso a Kolo Muani non c’entra.… - napolista : Ziliani: «L’Eintracht è andata a scuola di calcio col Napoli» Su Twitter: “Fantastica prova degli uomini di Spalle… - VitoL526 : RT @simoneresiste: Pagelle esigenti Eintracht - Napoli. Partita che onestamente mi ha fatto vergognare di tifare questa squadra. Domini tu… -

Senza il francese, ma soprattutto con questo, al ritorno per l'pare impossibile anche solo ipotizzare la rimonta. Il finale è accademia. @GianniVisnadiL'non riesce a reagire e di fatto non porta mai altri pericoli dalle parti i Meret, mentre ilcontrolla senza problemi il doppio vantaggio e la superiorità numerica fino al triplice ...

Eintracht Francoforte-Napoli 0-2, gol e highlights: segnano Osimhen e Di Lorenzo Sky Sport

Eintracht Francoforte-Napoli 0-2 diretta: Osimhen e Di Lorenzo firmano il successo azzurro Corriere dello Sport

Pagelle Eintracht-Napoli: Lozano negli incubi di Ndicka! Il gol dello 0-2 è il manifesto di Spalletti CalcioNapoli24

Eintracht-Napoli 0-2: gol di Osimhen e Di Lorenzo| Risultato finale Champions La Gazzetta dello Sport

Vergogna a Francoforte: scritte contro i tifosi napoletani. Fermati 9 ultrà dell’Eintracht La Gazzetta dello Sport

[themoneytizer id=”99064-6] Terminano le due sfide odierne di Champions League. Il Napoli ha vinto in trasferta contro l’Eintracht Francoforte per 0-2, grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo. Il Re ...23:00 La DIRETTA LIVE di Eintracht Francoforte-Napoli termina qui! Grazie mille a tutti per averci seguito, buonanotte ai lettori di OA Sport! 22:59 C’è poco da dire, il Napoli è venuto in Germania e ...