Eintracht-Napoli 0-2, Osimhen e Di Lorenzo avvicinano un traguardo storico

Tempo di lettura: 2 minutiFrancoforte- Eintracht-Napoli 0-2. Il Napoli continua a vincere. Lo fa per l'ottava volta consecutiva in questo 2023 che era cominciato con la sconfitta di San Siro contro l'Inter. Lo fa archiviando l'andata degli ottavi di Champions ed intravvedendo un qualcosa che non è mai successo: i quarti di finale. Un traguardo storico: entrare tra le prime otto squadre d'Europa vorrebbe dire la definitiva consacrazione, anche in ambito europeo, per il Napoli allenato da Luciano Spalletti. Un Napoli che espugna anche la Deutsche Bank Park grazie, soprattutto, ad uno straripante Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano al 35? si procura con furbizia un calcio di rigore poi fallito da Kvaratskhelia e, dopo 5?, segna il suo decimo gol ...

