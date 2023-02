Eintracht - Napoli 0 - 2 | guarda i gol e gli highlights VIDEO della partita di Champions

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una vittoria spettacolare che sancisce un dominio che va oltre i confini nazionali. Ildi Spalletti incanta anche in Europa e batte per 2 - 0 l'di Francoforte nell'andata degli ottavi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #EintrachtNapoli, tensione a #Francoforte: tifosi azzurri presi a schiaffi in faccia, arrestati 9 tedeschi che avev… - ZZiliani : Buona squadra l’Eintracht, ma stasera col #Napoli è andata a scuola di calcio: e il rosso a Kolo Muani non c’entra.… - sportface2016 : #EintrachtNapoli, Francoforte tappezzata di adesivi razzisti: 'Terroni di m****' (FOTO) - Diavolaccio69 : RT @ZZiliani: Buona squadra l’Eintracht, ma stasera col #Napoli è andata a scuola di calcio: e il rosso a Kolo Muani non c’entra. Fantastic… - JoaquinS84 : RT @Damianodanny1: SINFONIA NAPOLI: SI SBARAZZA DELL’EINTRACHT CON RETI DI OSIMHEN IPOTECAI QUARTI DI CHAMPIONS TRAGUARDO MAI RAGGIUNTO NEA… -

Pagelle Eintracht-Napoli Champions League: Osimhen vale Haaland, Di Lorenzo mostruosa crescita, Kvara solo da... Corriere della Sera

Spalletti: "Grandi, ma ora manteniamo la 'cazzimma'. I quarti Sempre il 50%..." La Gazzetta dello Sport

Una vittoria spettacolare che sancisce un dominio che va oltre i confini nazionali. Il Napoli di Spalletti incanta anche in Europa e batte per 2-0 l'Eintracht di Francoforte nell'andata degli ottavi ...Siamo riusciti a gestire bene la gara, è stata fatta una grande partita. Tentare di fare il terzo gol e non perdere l’equilibrio non era facile”. Quando… Leggi ...