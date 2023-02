Eintracht, Glasner: «Delusi, ma al ritorno non saremo turisti» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole del tecnico dell’Eintracht Francoforte, Glasner: «Siamo Delusi, una sconfitta meritata, al ritorno ci proveremo con tutte le nostre forze» tecnico dell’Eintracht Francoforte, Glasner ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta agli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «Siamo Delusi, ma è meritata la sconfitta. L’avvio era promettente, ma queste buone situazioni non hanno fruttato. Abbiamo fatto errori inutili, abbiamo tolto l’autostima, il Napoli si è rafforzato. Tutta la serie di calci d’angolo, l’errore sul rigore, abbiamo perso palla sull’1-0, quasi prendiamo il raddoppio. Quello è stato il momento del Napoli e noi abbiamo perso autostima. Poi con l’espulsione di Kolo Muani… Hanno ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole del tecnico dell’Francoforte,: «Siamo, una sconfitta meritata, alci proveremo con tutte le nostre forze» tecnico dell’Francoforte,ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta agli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «Siamo, ma è meritata la sconfitta. L’avvio era promettente, ma queste buone situazioni non hanno fruttato. Abbiamo fatto errori inutili, abbiamo tolto l’autostima, il Napoli si è rafforzato. Tutta la serie di calci d’angolo, l’errore sul rigore, abbiamo perso palla sull’1-0, quasi prendiamo il raddoppio. Quello è stato il momento del Napoli e noi abbiamo perso autostima. Poi con l’espulsione di Kolo Muani… Hanno ...

