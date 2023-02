Eintracht Francoforte-Napoli, rivivi la MOVIOLA: un gol annullato e un rigore per gli azzurri. Espulso Kolo Muani (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Andata degli ottavi di finale di Champions League, il Napoli fa visita all'Eintracht Francoforte. Di seguito l'analisi degli episodi... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Andata degli ottavi di finale di Champions League, ilfa visita all'. Di seguito l'analisi degli episodi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ??????? ?????????????????? ??????? Eintracht Francoforte-Napoli martedì dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUCL… - sportface2016 : #EintrachtNapoli, Francoforte tappezzata di adesivi razzisti: 'Terroni di m****' (FOTO) - sscnapoli : ?? #Spalletti “@Eintracht squadra forte che sa come stare in campo. Sappiamo di avere delle potenzialità così come i… - sudreporter : Tedeschi 'graziati' con solo 2 gol: il #Napoli sbanca Francoforte, nettamente superiore - KglLaura : RT @Eurosport_IT: La formazione di Luciano Spalletti domina a Francoforte e ipoteca la qualificazione ?????? #ChampionsLeague | #EintrachtNa… -