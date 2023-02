Eintracht Francoforte-Napoli 0-2: gli azzurri dominano anche in Champions League (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Napoli stende l’Eintracht Francoforte e mette le mani anche sulla Champions con Luciano Spalletti che invita però alla calma. C’è da giocare la partita di ritorno e se non c’è la calma necessaria, la presunzione potrebbe creare l’occasione, l’episodio che muta gli eventi. Intanto un Real Madrid o un Bayern Monaco tra tutte le corazzate della Champions, avranno da studiare questa squadra che ormai non rappresenta più una sorpresa e impone il suo gioco e il suo ritmo in un crescendo rossiniano. Il primo quarto d’ora dell’ottavo di finale di Champions League tra l’Eintracht e il Napoli è stato vinto ai punti dai tedeschi che come arieti hanno tentato di indirizzare la gara sulla fisicità nel tentativo di arrivare al ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilstende l’e mette le manisullacon Luciano Spalletti che invita però alla calma. C’è da giocare la partita di ritorno e se non c’è la calma necessaria, la presunzione potrebbe creare l’occasione, l’episodio che muta gli eventi. Intanto un Real Madrid o un Bayern Monaco tra tutte le corazzate della, avranno da studiare questa squadra che ormai non rappresenta più una sorpresa e impone il suo gioco e il suo ritmo in un crescendo rossiniano. Il primo quarto d’ora dell’ottavo di finale ditra l’e ilè stato vinto ai punti dai tedeschi che come arieti hanno tentato di indirizzare la gara sulla fisicità nel tentativo di arrivare al ...

