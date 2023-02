Eintracht Francoforte, Glasner: "Sconfitta amara. A Napoli un altro attaccante provera' a ribaltare la situazione'' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Eintracht Francoforte, Glasner: "Siamo delusi! Rosso diretto a Kolo Muani? Poteva starci il giallo, il Napoli e' forte, Kvaratskhelia era ovunque, sfortuna? No" Oliver Glasner, allenatore dell'Eintracht Francoforte, dopo la Sconfitta col Napoli, ha parlato in Press Conference. Queste le sue parole: "Sconfitta amara. Peccato per il rosso diretto a Kolo Muani, poteva starci il giallo. Sfortuna? No, abbiamo sbagliato delle occasioni. Il Napoli e' forte, ti mette pressione. Kvaratskhelia crea occasioni. Siamo delusi, molto delusi. Se devi imparare a camminare cadi. Siamo caduti. Proveremo a tornare a camminare. A Napoli un altro ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023): "Siamo delusi! Rosso diretto a Kolo Muani? Poteva starci il giallo, ile' forte, Kvaratskhelia era ovunque, sfortuna? No" Oliver, allenatore dell', dopo lacol, ha parlato in Press Conference. Queste le sue parole: ". Peccato per il rosso diretto a Kolo Muani, poteva starci il giallo. Sfortuna? No, abbiamo sbagliato delle occasioni. Ile' forte, ti mette pressione. Kvaratskhelia crea occasioni. Siamo delusi, molto delusi. Se devi imparare a camminare cadi. Siamo caduti. Proveremo a tornare a camminare. Aun...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ??????? ?????????????????? ??????? Eintracht Francoforte-Napoli martedì dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUCL… - sportface2016 : #EintrachtNapoli, Francoforte tappezzata di adesivi razzisti: 'Terroni di m****' (FOTO) - sscnapoli : ?? #Spalletti “@Eintracht squadra forte che sa come stare in campo. Sappiamo di avere delle potenzialità così come i… - MarekNapoli : RT @cn1926it: #Meret: “L’#Eintracht non voleva farci giocare. Quarti? 0-2 buon punto di partenza ma…” - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: Eintracht-Napoli 0-2, le pagelle: dominio a Francoforte! Volano Osi-Chucky, Anguissa e Kim fanno paura! -