Edilizia scolastica, il Ministero risponde: impegno a modificare la normativa vigente per velocizzare messa in sicurezza (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, tramite il sottosegretario Paola Frassinetti, ha risposto a un’interrogazione del deputato del PD Luciano D’Alfonso impegnandosi ad inserire nel prossimo decreto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) una misura volta a supportare gli enti locali negli interventi di Edilizia scolastica e nella semplificazione delle procedure che rischiano di determinare ritardi rispetto agli obiettivi e ai traguardi fissati dal Piano stesso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ildell'Istruzione e del Merito, tramite il sottosegretario Paola Frassinetti, ha risposto a un’interrogazione del deputato del PD Luciano D’Alfonso impegnandosi ad inserire nel prossimo decreto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) una misura volta a supportare gli enti locali negli interventi die nella semplificazione delle procedure che rischiano di determinare ritardi rispetto agli obiettivi e ai traguardi fissati dal Piano stesso. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UBrignone : RT @zaiapresidente: ?????? Una scuola bella, adeguata e sicura è il luogo più adatto dove adottare metodi didattici al passo coi tempi. Per qu… - InfoCilentoWeb : Ecco i dettagli ?? #vallodidiano - redazionehgnews : Edilizia scolastica, Valditara risponde a D’Alfonso impegnandosi e modificare la normativa via @redazione@hgnews.it - abruzzoweb : EDILIZIA SCOLASTICA: VALDITARA RISPONDE A D’ALFONSO IMPEGNANDOSI A MODIFICARE LA NORMATIVA VIGENTE - giardinodel : RT @Comuneperugia: Ammesso a finanziamento nel #pnrr l'intervento di riqualificazione del plesso scolastico di #Solfagnano per un importo d… -