Edge e Fincantieri firmano un accordo di cooperazione a Idex

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Abu Dhabi Ship Building (Adsb), controllata diGroup, leader in progettazione, costruzione, riparazione, manutenzione, refitting e conversione di navi militari e commerciali, e, uno ...

uniranno le forze nella progettazione, costruzione e gestione della flotta per navi militari e commerciali, oltre a creare nuove opportunità di business nel mercato locale e ...Secondo i termini dell'accordo riportati in un comunicato,uniranno le forze nella progettazione, costruzione e gestione della flotta per navi militari e commerciali, oltre a ...

TRIESTE - Fincantieri rafforza la collaborazione con Abu Dhabi Ship Building, l'azienda controllata di Edge Group, leader in progettazione, costruzione, riparazione, manutenzione, refitting e ...Abu Dhabi Ship Building (Adsb), controllata di Edge Group, leader in progettazione, costruzione, riparazione, manutenzione, refitting e conversione di navi militari e commerciali, e Fincantieri, uno d ...