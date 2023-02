Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Ecco l'Inter anti-Porto: a destra c'è Darmian, Lukaku in (lieve) vantaggio su Dzeko: Ecco l'Inter anti-Porto: a des… - interbasta_ : RT @InterHubOff: ?? Ecco l’Inter anti-Porto. Davanti a Onana, la linea a tre sarà composta da Skriniar, Acerbi e Bastoni. Sulle fasce Darmia… - InterHubOff : ?? Ecco l’Inter anti-Porto. Davanti a Onana, la linea a tre sarà composta da Skriniar, Acerbi e Bastoni. Sulle fasce… - 0290Eagle : @creador1996 'Ma in Italia a parte la Juve, ma chi è che vince gli scudetti?' Ecco, negli ultimi tre anni Inter, Mi… - riccard61249802 : @EdoardoMecca1 Ho sentito Inzaghi ieri dire che il problema de Inter rispetto al Napoli siano stati i troppi infort… -

Si aspetta un'perfetta che regali una soddisfazione agli oltre 75.000 deal Meazza. DIFESA DECISA Se in avanti l'interrogativo tra Big Rom ed Edin resiste, il resto della formazione titolare ...di cosa ha bisogno l'. Dall'altra parte c'è il problema della minestra riscaldata, che non ha quasi mai prodotto risultati positivi. Ma poi, diciamocelo chiaramente, Mourinho non potrebbe ...

Inter-Porto, scelto l'arbitro di Champions: ecco chi è Corriere dello Sport

Inter-Porto, Inzaghi: "Lukaku sta bene. Ecco dove dobbiamo migliorare" Calcio in Pillole

Conceição la guida, imbattuto da quattro mesi: ecco il Porto che sfiderà l'Inter la Repubblica

Inter ecco il Porto, tra imbattibilità nel 2023 e intrecci del passato CalciomercatoInter

"Ecco perché Icardi ha lasciato l'Inter", la verità di Wanda Nara ilGiornale.it

Storicamente, i giocatori che hanno indossato entrambe le maglie di Inter e Porto sono undici: la lista completa Tra Inter e Porto, domani avversarie agli ottavi di finale di Champions League, scorre ...Cambi e rivoluzione in vista per l'Inter che potrebbe partire proprio dalla panchina. Dalla difesa a quattro a quella a tre, cosa farebbe Mou ...