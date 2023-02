Ecco la mossa di Sace per le materie prime (via Trafigura) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Trafigura, leader mondiale nel trading delle materie prime, ha annunciato di aver raggiunto un prestito quinquennale per 500 milioni di dollari con Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Smbc), banca giapponese intorno a cui gravitano importanti gruppi industriali nipponici e non solo. L’accordo verrà garantito da Sace, gruppo finanziario e assicurativo sotto il controllo del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) come parte della “Push Strategy” annunciata per rafforzare le filiere industriali italiane più esposte nel comparto dei metalli non ferrosi, legate alla trasformazione e al contempo per aprire opportunità di crescita nei settori più trainanti nel medio-lungo periodo. Soprattutto quelli legati alle rinnovabili (eolico e solare) e allo stoccaggio di energia. L’intervento di Sace è ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 febbraio 2023), leader mondiale nel trading delle, ha annunciato di aver raggiunto un prestito quinquennale per 500 milioni di dollari con Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Smbc), banca giapponese intorno a cui gravitano importanti gruppi industriali nipponici e non solo. L’accordo verrà garantito da, gruppo finanziario e assicurativo sotto il controllo del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) come parte della “Push Strategy” annunciata per rafforzare le filiere industriali italiane più esposte nel comparto dei metalli non ferrosi, legate alla trasformazione e al contempo per aprire opportunità di crescita nei settori più trainanti nel medio-lungo periodo. Soprattutto quelli legati alle rinnovabili (eolico e solare) e allo stoccaggio di energia. L’intervento diè ...

