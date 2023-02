È uno dei pochissimi frutti verdi, e, tra i numerosi benefici, sembra avere anche effetti antiage. Mantiene un "basso profilo", ma è un concentrato di virtù. Da non lasciarsi sfuggire (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il kiwi è imbattibile almeno per due ragioni. La prima è che possiede un concentrato senza eguali di proprietà salutari. Il secondo motivo è storico: era esotico fino agli anni ’60 e oggi è diventato italianissimo, nel senso che siamo sul podio dei produttori mondiali. Il kiwi e? un alleato nella stagione dell’influenza: una porzione ha piu? Vitamina C di un’arancia (foto di Jenna Gang / Gallery Stock). Un tempo si raccoglieva solo in Cina, dove veniva chiamato in modi diversi, tra cui “pesca del macaco”, perché era amato dalle scimmie. I semi della pianta rampicante, l’actinidia, furono portati in Nuova Zelanda nel 1904, a quanto sembra, dalla direttrice di un college femminile. Il frutto fu apprezzato e divenne noto nel Paese come uva spina cinese. Quando si decise di esportarlo negli Stati Uniti, a metà del secolo scorso, ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il kiwi è imbattibile almeno per due ragioni. La prima è che possiede unsenza eguali di proprietà salutari. Il secondo motivo è storico: era esotico fino agli anni ’60 e oggi è diventato italianissimo, nel senso che siamo sul podio dei produttori mondiali. Il kiwi e? un alleato nella stagione dell’influenza: una porzione ha piu? Vitamina C di un’arancia (foto di Jenna Gang / Gallery Stock). Un tempo si raccoglieva solo in Cina, dove veniva chiamato in modi diversi, tra cui “pesca del macaco”, perché era amato dalle scimmie. I semi della pianta rampicante, l’actinidia, furono portati in Nuova Zelanda nel 1904, a quanto, dalla direttrice di un college femminile. Il frutto fu apprezzato e divenne noto nel Paese come uva spina cinese. Quando si decise di esportarlo negli Stati Uniti, a metà del secolo scorso, ...

