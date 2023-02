E tutti gli altri Dahl? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Grande indignazione e contrarietà ha provocato, e non saremo certo noi a dolercene, l’ideona di un editore inglese di risciacquare, non in Arno ma nel Fiume della stupidità, i romanzi per ragazzi di Roald Dahl, laddove compaiono parole che potrebbero essere lesive per i ciccioni, tipo “grasso”. Ognuno pensi come vuole, qui si dirà solo che peggio della censura del linguaggio c’è solo l’aggiornamento. Ma c’è altro. Per Dahl si sono finalmente svegliati in molti, certo non tutti, dai giornali anglosassoni agli eccelsi corsivisti del Corriere e Repubblica. Bene. Ma la domanda è: dove erano, i nuovi paladini della libertà, quando quasi ammazzavano, letteralmente, J. K. Rowling? Quando vietavano Omero o Shakespeare nelle scuole, quando in Belgio affettavano come un sushi la Divina commedia e l’intellettuale collettivo aveva sempre una ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Grande indignazione e contrarietà ha provocato, e non saremo certo noi a dolercene, l’ideona di un editore inglese di risciacquare, non in Arno ma nel Fiume della stupidità, i romanzi per ragazzi di Roald, laddove compaiono parole che potrebbero essere lesive per i ciccioni, tipo “grasso”. Ognuno pensi come vuole, qui si dirà solo che peggio della censura del linguaggio c’è solo l’aggiornamento. Ma c’è altro. Persi sono finalmente svegliati in molti, certo non, dai giornali anglosassoni agli eccelsi corsivisti del Corriere e Repubblica. Bene. Ma la domanda è: dove erano, i nuovi paladini della libertà, quando quasi ammazzavano, letteralmente, J. K. Rowling? Quando vietavano Omero o Shakespeare nelle scuole, quando in Belgio affettavano come un sushi la Divina commedia e l’intellettuale collettivo aveva sempre una ...

