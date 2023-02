Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #EintrachtNapoli Un super Napoli espugna Francoforte e vede i Quarti di Champions vicinissimi - MikeleS03 : Super Napoli anche in Champions League a Francoforte, il sogno partenopeo continua #EintrachtNapoli - carmelastrino1 : RT @fanpage: #EintrachtNapoli Un super Napoli espugna Francoforte e vede i Quarti di Champions vicinissimi - sportli26181512 : Eintracht Francoforte-Napoli 0-2: video, gol e highlights: Con il 2-0 di Francoforte, il Napoli si guadagna i favor… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Varriale: 'E' super Napoli anche in Champions' -

Ilcorre forte anche in Champions League e si aggiudica l'andata degli ottavi di finale in casa dell'Eintracht Francoforte. Al Deutsche Bank Park finisce 2 - 0 grazie al sigillo del solito ...FRANCOFORTE (Germania) - È sempre il solito, anche in Champions League. La squadra di Spalletti domina in casa dell'Eintracht Francoforte,... gli azzurri hanno unaoccasione per passare in ...

È super Napoli anche in Champions. Manita Real Madrid ad Anfield Gazzetta del Sud

Varriale: "Super Napoli anche in Champions, prova di forza ... CalcioNapoli24

Super Napoli a Francoforte, quarti di Champions ipotecati Messina Oggi

Mauro: 'Senza il super Napoli e la penalizzazione la Juventus sarebbe in vetta' AreaNapoli.it

Mauro difende la Juve: "Sarebbe lassù senza la penalizzazione e senza un super Napoli" Tutto Napoli

Eintracht Francoforte - Napoli 0-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida d'andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/23.Con il 2-0 di Francoforte, il Napoli si guadagna i favori del pronostico per la qualificazione ai quarti di Champions. La squadra di Spalletti liquida l'Eintracht con una gara super. Partono meglio i ...