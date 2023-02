E se mi fossi innamorata di mio cugino?

Leggi su dilei

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ciao, ho bisogno di un consiglio, di un parere anche brutale e spietato. Di qualcuno che mi riporti alla realtà dato che con la mente mi sono spinta dove forse non sarei dovuta arrivare. La situazione è questa: ho quasi 40 anni, un bel lavoro e una casa, e una serie di relazioni disastrose che mi sono lasciata alle spalle. In amore non sono molto fortunata. La conferma arriva proprio dalla mia ultima storia: dopo 3 anni di fidanzamento e 2 di convivenza decidiamo di fare il grande passo e lui, qualche mese prima delle nozze, pensa bene di tradirmi. Ho sofferto, e anche tanto, ma mi sono ripresa grazie alla vicinanza di mio. Ha qualche anno in meno di me, ma siamo praticamente cresciuti insieme. Frequentiamo gli stessi amici e condividiamo interessi in comune. È successo che quando mi sono lasciata con il mio quasi marito, lui si è preso cura di me. Con la ...