È Napolicrazia con Kim e Anguissa che è il nostro Maschio Angioino

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) “L’elemento storico nelle cose non è che l’espressione della sofferenza passata.” La sofferenza è pregnante in ogni goccia di fame che sputano in campo, in ogni goccia di gioia che scivola nelle nostre guance. Nella città di Adorno, in casa loro, in faccia al mondo, èPartenza tesa, fastidiosa come una chiacchiera al forno. Loro all’italiana, noi alla finestra aspettando il fischio del vento, il suono dei Mariachi, lo start della giostra. Trapp incanta Kvara, Kvara incanta lo stadio. Lozano lo zittisce, Victor tira giù il cielo, quello stellato e ci passeggia sopra. E noi con lui, indicaci la porta in cui è pronto il lettino dell’analista. In parecchi, ne avranno bisogno in parecchi. Olivera ha stropicciato la fascia, gli occhi, i dubbi, Kim rende balbuziente persino uno scioglilinguista professionista. SpaccaNapoli a mandorla, il ...